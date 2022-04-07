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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين قال الحلقة 7 .. صدمة أحمد داش في صديقه ونجاحه في بيع أول قطعة من مشروعه

أحمد داش
أحمد داش

طرحت الحلقة السابعة   من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل  ، حيث شهدت العديد من الأحداث.


وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الاحداث ومنها قام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجاه حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعترف سلمي  لحبيبة شريف  ( اميرة الديب ) امامه بحبه .

حلقات سابقة:
 

مين قال الحلقة 6: 


وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل مين قال العديد من الأحداث ، ومنها نشوب خلاف بين جلال “ جمال سليمان ” وابن صاحب المصنع ، حيث يصر الاخير على إجراء العديد من التعديلات ، التى يرى جلال أنها ستلحق به الخسارة .

إما شريف “ أحمد داش ” فقد دخل فى خلاف مع والده بسبب انه قام بالانفعال على والدته “ نادين ” ، وكانت المفاجأة هو نجاح شريف فى تجربة إنتاج بعض قطع الأثاث من الورق ، وقد قام والد صديقته بشراء أول قطع منه .


مين قال الحلقة 5:

حيث تمكن شريف “ أحمد داش ” فى الحلقة الخامسة من مسلسل مين قال من إستعادة الاشياء التى كانت قد سرقت منه من خلال صديقة التى كان على معرفة ببلطجى ، حيث ساعدهما فى هذا الأمر .

أما شقيقة شريف “ ديانا هشام ” فقد تعرضت إلى موقف صعب خلال أولي أيام عملها فى المستشفى ، حيث حاول أحدى الاشخاص التعدي على مريض كانت تقوم بالكشف عليه ، مما جعلها تشعر بالرهبة والخوف .

مسلسل مين قال الحلقة 6.. أحمد داش يبدأ أولى خطوات النجاح

مين قال الحلقة 6.. أحمد داش ينتج قطعة أثاث من الورق


مين قال الحلقة 4:
 

شهدت الحلقة الحلقة الرابعة من مسلسل “ مين قال ” العديد من الاحداث كان ابرزها تعرض شريف “ أحمد داش ” للسرقة ، حيث تمكن عدد من البلطجية من سرقته خلال تواجده فى أحدى الاماكن للحصول على مواد لمشروعه الجديد .

أما جلال “ جمال سليمان ” فقد وجد قسط الجامعة فى غرفه ابنه شريف ، والذي اقنعه ان هذة الاموال كان قد أدخرها ، وقام الاول بتوصية والدته بايداع المبلغ باسمه فى البنك .
مسلسل مين قال  واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .


مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال :

تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم  بطولة  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .

مين قال احمد داش جمال سليمان مسلسل مين قال شهر رمضان 2022 art entertainment

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