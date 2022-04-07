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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يقدم عرضا لضم ليفاندوفسكي .. تفاصيل

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة الإسباني قدم عرضا للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن برشلونة قدم عرضا لـ ليفاندوفسكي لضمه لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي يقدر بـ 8 ملايين يورو.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن روبرت ليفاندوفسكي أعجبه عرض نادي برشلونة، ولكن بايرن ميونخ يريد تجديد عقده والاحتفاظ بخدماته.

كانت صحيفة “آس” الإسبانية، أكدت "مؤخرا" أن إدارة نادي برشلونة قررت التراجع عن فكرة ضم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في الصيف المقبل، بسبب راتبه الضخم والذي سيكلف إدارة خزينة النادي الكتالوني نحو 17 مليون يورو سنويا.

وأوضحت الصحيفة، أن صفقة محمد صلاح تمثل الكثير من الإزعاج لنادي برشلونة، حيث لن يوافق ليفربول على رحيل النجم المصري بمبلغ أقل من 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، أن نادي برشلونة قررت التركيز على ضم إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند أو روبرت ليفاندوفسكي لتدعيم خط الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

أرقام ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ هذ الموسم:

يتصدر روبرت ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا، وبفارق 11 هدفا عن باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

يتربع ليفاندوفسكي على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ روبرت ليفاندوفسكي 50 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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