رئيس أشمون بالمنوفية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بـ «طهواي وشما»

أجري سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية جولة تفقدية لمتابعة النسب التنفيذية لكافة المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بطهواي وشما .

وتفقد سرور أعمال التشطيبات واللمسات النهائية التي تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعي ، كما تفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس وأجنحة جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس القائمة.

كما تمت متابعة الأعمال التي تتم بقطاع الصحة من إنشاء وتطوير المراكز والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، كما تمت متابعة الأعمال التي تتم بقطاع الشباب والرياضة من إنشاء وتطوير مراكز الشباب والملاعب والتشطيبات النهائية التي تتم بها، وكذا متابعة الإنشاءات التي تتم بمراكز الأمومة والطفولة ، ومتابعة توصيل خطوط الغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة وكذا محطات المعالجة ، كما تم متابعة أعمال التحجير والتبطين للترع بقري الوحدة المحلية بشما وطهواي، كما قام سرور بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإنشاء سوق حضاري بشما وكذا إنشاء موقف نموذجي بالقرية والذي يتم تنفيذهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القرية ، كما تم متابعة أعمال التطوير الشامل للجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسي بشما ،وكذا متابعة أعمال الرصف التي تتم بشوارع قرية شما .

وأشار سرور إلى أنه جار العمل علي قدم وساق بكافة مشروعات المبادرة بقري مركز أشمون دون أي مشاكل أو معوقات .

من جانبه وجه سرور ببذل مزيد من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .