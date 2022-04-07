نشرة أخبار العالم| روسيا تدمر 4 قواعد وقود بـ أوكرانيا.. جانتس الأوفر حظاً لمنصب رئيس وزراء إسرائيل.. أسعار الذهب والدولار

روسيا تسيطر على بلدة سلادكويه بدونباس.. وتدمر 4 قواعد وقود بأوكرانيا

جانتس الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء القادم

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات



شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

روسيا تسيطر على بلدة سلادكويه بدونباس.. وتدمر 4 قواعد وقود بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، السيطرة الكاملة على بلدة سلادكويه في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم استخدمت لإمداد القوات الأوكرانية بالوقود.

وحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية خلال الليلة الماضية واصلت توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو والبحر تم خلال الليل الماضي تدمير أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في محيط مدن نيقولايف (ميكولايف) وزابوروجيه وخاركيف وتشوجويف".

وأوضح أن أوكرانيا استخدمت هذه القواعد لإمداد قواتها بالوقود بالقرب من مدينتي ميكولايف وخاركيف وفي منطقة دونباس بجنوب شرق البلاد.

كما أعلنت الدفاع الروسية، أن القوات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية، فضلًا عن استهداف 29 منشأة عسكرية بالدولة.

جانتس الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء القادم

ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن "بيني جانتس"، وزير الدفاع وزعيم حزب ”كاحول لافان“ هو الأوفر حظّا لتولي منصب رئيس الوزراء القادم؛ في أعقاب عاصفة لحقت بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي بعد استقالة النائبة اليمينية عيديت سيلمان، أمس الأربعاء.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه ”في حال استخدم جانتس أوراقه بشكل صحيح، سيصبح هو رئيس الوزراء التالي لإسرائيل“، مبينة أن ”الكرة الآن في ملعبه، بعد أن قضت سيلمان، على آمال الائتلاف الحكومي“.

وأكدت الصحيفة، أن ”جانتس هو الطرف الأكثر استفادة من استقالة سيلمان، التي أحدثت أزمة حقيقية داخل الائتلاف الحالي“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”بعد أن أعلنت سيلمان استقالتها من الائتلاف لصالح الانضمام إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، بدأ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وأعضاء التحالف الآخرون في تحديد مسارات العمل المحتملة من أجل إبقاء الحكومة في حالة تعويم“.

وأضافت ”إلى جانب العديد من العقبات المتوقعة التي يواجهها التحالف الإسرائيلي الذي يتزعمه بينيت، يمكن أن يكون غانتس، هو الشيء الرئيس الذي يقف في طريق بقائه“.

وتابعت ”كان جانتس، غير راض عن منصبه في الحكومة الحالية منذ أول يوم من تشكيلها، وشعر بالاستخفاف والتجاهل من قبل الأعضاء“.

وبينت أنه ”قد يكون لجانتس، وهو لاعب سياسي ذو خبرة جيدة، الآن القدرة على قيادة عجلة القيادة وتوجيه الكنيست الإسرائيلي في أي تجاه يريده“.

ورأت الصحيفة، أن حظوظ جانتس الكبيرة لمتابعة أهدافه الشخصية، ستصل لقدرته على منع عضو الحزب السابق ”كاحول لافان“، والذي تحول إلى منافس له، يائير لابيد، من أن يصبح رئيسًا قادمًا للوزراء كجزء من صفقة التناوب مع بينيت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم ذلك، بعد ساعات فقط من ترك سيلمان الائتلاف في مأزق، عقد غانتس ولابيد، إحاطة أمنية مع 80 سفيرًا أجنبيًا متواجدين في إسرائيل، قال غانتس، خلالها إنه ”في العام الماضي، انتقلت إيران من 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 50 كيلوجراما“.

وأضاف ”إذا لم يتم التوقيع على اتفاق، فيجب تفعيل الخطة ب من قبل إسرائيل“، متجاهلا الحدث الكبير الذي خلفه خروج سيلمان، من الائتلاف الحكومي.

وتطرقت ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية في تقرير لها، إلى أن أحد السيناريوهات المتوقعة لما بعد خروج سيلمان من الائتلاف، تتمثل بأنه وقبل حل الكنيست المحتمل، سيقرر رئيس حزب ”كاحوال لافان“ بيني جانتس، الانضمام إلى المعارضة، ليصبح رئيس وزراء إسرائيل المقبل، وفق اتفاق تناوب مع زعيم المعارضة نتنياهو.

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات، بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التزامه بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بينما حدت الضبابية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا من خسائر السبائك.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1920.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1924.20 دولار للأوقية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة عملات بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي أنه يستعد للتحرك بقوة لكبح التضخم.

ويجعل الدولار القوي الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لكبح التضخم، وفقا لتفاصيل الاجتماع التي كُشف عنها النقاب أمس الأربعاء.

واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في سنوات خلال الجلسة السابقة، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ومع ذلك، قال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة السمسرة أناند راثي شيرز ومقرها مومباي إن ”تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وانتظار الناس فرض الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا كل ذلك يدعم (الذهب)“.

وترغب أوكرانيا في فرض عقوبات مدمرة اقتصاديا على روسيا بما يكفي لإنهاء حربها بعدما اتهمت بعض الدول بأنها ما زالت تعطي الأولوية للمال على معاقبة جرائم قتل المدنيين التي يصفها الغرب بأنها جرائم حرب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 948.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2238.56 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الـ16 من مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.