نشرة أخبار العالم| الغرب يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا.. تفشٍ غير مسبوق لفيروس كورونا في الصين

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أوروبا تخطط لحظر واردات الفحم من روسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي والتي تشكل 45% من واردات التكتل، وعبر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن التي يشغلها روس.

الغرب يعتزم فرض عقوبات على "بنات بوتين"

يخطط الغرب لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن أحدث سلسلة عقوبات ضد موسكو وسط اتهامات لها بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، 1574 وثيقة سرية تتعلق ببرنامج الأجسام الطائرة المجهولة بعد معركة قانونية استمرت 4 سنوات.

الجيش الأمريكي: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعدة سنوات

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن الأعمال القتالية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات.

زيلينسكي يطالب بطرد روسيا من مجلس الأمن

شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فعالية مجلس الأمن الدولي في خطاب مسجل يوم الثلاثاء مكررا تعليقاته من خطابه الافتراضي في الأمم المتحدة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

أمريكا تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.

ردًا على «التحدي الأمني».. حلف الناتو يستهدف الصين

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن الناتو يخطط لتعميق تعاونه مع شركائه في آسيا ردًا على “التحدي الأمني” المتزايد القادم من الصين، والتي ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

تراجع أسعار النفط بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة

انخفضت أسعار النفط الخام عند التسوية بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم الأمريكي.

السعودية تطالب بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية

أكدت السعودية أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي المسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

الصين تشهد تفشي غير مسبوق لـ فيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين ، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 1173 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.