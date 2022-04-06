تراجع أسعار النفط بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة

انخفضت أسعار النفط الخام عند التسوية بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم الأمريكي.

وقال متعاملون إن التوقعات الضعيفة لتراجع مخزونات الخام والوقود خلال الأسبوع الماضي أثرت أيضا على المعنويات في سوق النفط.

أغلق خام برنت، معيار النفط العالمي، منخفضا 89 سنتا أو 0.8% عند 106.64 دولار للبرميل، بعدما ارتفع بنسبة 4% في وقت سابق اليوم، إلى ما يقرب من 110 دولارات.

فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك على انخفاض 1.32 دولار أو 1.3%، عند 101.96 دولار، بعدما وصل أعلى مستوى خلال اليوم عند 105.59 دولار.

وهبط خاما برنت ونايمكس 13% الأسبوع الماضي، مسجلان أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ أبريل 2020، بعد إنهاء الربع الأول من هذا العام مرتفعين 39% و33% على التوالي، ما يعكس التقلبات الأخيرة في أسعار النفط.

انعكاس أسعار النفط الخام وإعادة التضخم

جاء انعكاس أسعار النفط الخام بعد أن تعهدت مسؤولة في الفيدرالي الأمريكي بإعادة التضخم إلى ما يسمى الهدف المحايد للاحتياطي عند 2% في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن نما بنسبة 6.4% خلال 12 شهرا حتى فبراير.