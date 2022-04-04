انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ 100 دولار للبرميل

سجل ​​خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا إلى أقل من 99 دولارًا، ليصبح أدنى سعر في أكثر من أسبوعين.

فيما واصلت التعاقدات الآجلة للنفط خسائرها في بداية تعاملات الأسبوع، وهبط خام برنت أكثر من دولار إلى أدنى مستوى خلال الجلسة إلى 103.21 دولار للبرميل.

وكانت التعاقدات الآجلة لخام برنت تراجعت بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الإثنين بآسيا.

وانخفضت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو 13% خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس عن سحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة 6 أشهر اعتبارا من مايو ليصل إلى 180 مليون برميل.