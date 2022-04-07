"صحة المنيا": 72 فريقا طبيا للتطعيم ضد كورونا بدور العبادة وأماكن التجمعات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالمساجد وأماكن التجمعات بجميع مدن ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان، ويأتي ذلك فى إطار التيسير على المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تجهيز 72 فريقا طبيا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بدور العبادة والجوامع وأماكن التجمعات العامة التي يتردد عليها المواطنين خلال شهر رمضان، مشيراً إلى انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين المترددين، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إنه يتم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالجوامع وأماكن التجمعات بجميع المراكز خلال شهر رمضان وذلك تخفيفا على المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي ،والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة ، وإجراء الفحوصات اللازمة.