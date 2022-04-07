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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتوفير وحدة إيواء عاجل لأسرة تعرض سقف منزلها لانهيار

إنهيار جزئى لسقف
إنهيار جزئى لسقف منزل بأسوان

عقب اطمئنانه على نجاة جميع المواطنين المقيمين بأحد المنازل الواقعة بمنطقة السيل الريفى بمدينة أسوان والتى شهدت إنهيار جزئى لسقف غرفة واحدة فقط بشكل مفاجئ من ضمن 3 غرف ومطبخ ودورة مياه بالمنزل، وبمجرد إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بهذه الواقعة .

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام سيارات الإسعاف بنقل 4 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى حيث أظهر الكشف الطبى عليهم وجود إصابات خفيفة تتراوح ما بين كدمات وسجحات وجروح طفيفة ، وتم على الفور تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم .

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كما كلف محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بسرعة توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل بحى السلام للأسرة ، مع قيام لجنة الإغاثة بتوفير كافة المستلزمات والمفروشات المنزلية اللازمة لإستضافة الأسرة بشكل يتناسب مع متطلبات شهر رمضان المبارك من أغذية ومشروبات .

ووجه المحافظ مديرية التضامن الإجتماعى بصرف المساعدات العاجلة والآجلة والمقررة طبقاً للقواعد والإشتراطات القانونية المنظمة لذلك ، وهو الذى يتوازى مع قيام مبادرة " الناس لبعضهم " لتكليف إحدى الجمعيات بإعادة إنشاء سقف الغرفة مرة أخرى بشكل تنفيذى أفضل يضمن معه عدم تكرار الواقعة ، وسلامة المنزل والمقيمين فيه .

وكان قد تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوضع الحلول الجذرية والفورية من خلال التواصل مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والتى بدأت بالتدخل الفورى ، مع تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، وهو الذى توازى مع إنهاء مد خطوط الغاز الطبيعى تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله فى الشوارع الرئيسية والداخلية التى تضررت من الحفر .

عقب ورود شكاوى جماهيرية عديدة عن تكرار إنقطاع وضعف مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة إدفو بسبب تهالك الشبكات وحدوث كسورات نتيجة تنفيذ أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعى للمدينة .

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم العمل على قدم ساق لمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 35 مليون جنيه ، لافتاً إلى أن إجمالى الأطوال للشبكات الجديدة تصل إلى 17 كم منها 3 كم بقطر 12 بوصة ، و 2.5 كم بقطر 10 بوصة ، وأيضاً 6 كم بقطر 8 بوصة ، بالإضافة إلى 3 كم بقطر 6 بوصة ، فضلاً عن 2.5 كم بقطر 4 بوصة ، وسيتزامن مع ذلك تركيب المحابس والغرف لجميع الخطوط .

إنهيار جزئى لسقف منزل بأسوان
إنهيار جزئى لسقف منزل بأسوان
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