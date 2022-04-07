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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 6 سنوات..أسرة المهندس علي أبو القاسم بأسوان:سعداء بالإفراج عنه وننتظر قدومه

المهندس علي أبو القاسم
المهندس علي أبو القاسم

أعربت إبتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم- ابن محافظة أسوان - عن سعادتها، مؤكدة أن شعورها لا تستطيع وصفه من السعادة الغامرة التي تشعر بها، قائلة: "أنا لحد دلوقتي مش مصدقة حاسة إني في حلم، الحمد لله رب العالمين أنا كنت زعلانة إنه مكنش معانا في أول شهر رمضان". 

جاء ذلك فى أول تعليق لها عقب إفراج السلطات السعودية عن زوجها بأنها تفاجأت اليوم باتصال زوجها يخبرها أنه موجود في المطار قادمًا إلى مصر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والعفو عنه حيث إن قضية زوجها استمرت ٦ سنوات حتى أثبت براءته من تهمة الاتجار فى المخدرات. 

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وأشارت إبتسام سلامة إلى أنها وجميع أهالي أسوان سيكونون في انتظار قدوم زوجها المهندس علي أبو القاسم في المطار بعد عودته إلى بلده حيث أنه سادت حالة من الفرحة والبهجة وسط العديد من أهالي أسوان بعد علمهم بخبر العفو عن المهندس علي أبو القاسم وخروجه من السجن . 

من جانب آخر تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بقرية الكلح غرب بمركز إدفو والتى تخدم نحو 70 ألف نسمة داخل 11 قرية فرعية ونجعا ، ورافقه فى جولته الميدانية إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بجانب المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع جهاز التعمير، و القيادات التنفيذية. 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى تضم 1048 مشروعا حتى الآن بتكلفة 21 مليارا و 291 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية توابع و 380 نجعا وكفرا وعزبة. 

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