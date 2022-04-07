الصحة العالمية تضع سيناريوهات طارئة لهجمات كيميائية محتملة على أوكرانيا

قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن المنظمة تستعد “لهجمات كيميائية” محتملة في أوكرانيا.

وقال كلوج، في إفادة صحفية، “بالنظر إلى الشكوك التي تحيط بالوضع الحالي، لا توجد تأكيدات على أن الحرب لن تزداد سوءًا”.

تدرس منظمة الصحة العالمية جميع السيناريوهات وتتخذ إجراءات طارئة لمختلف المواقف التي يمكن أن تصيب شعب أوكرانيا، من المعالجة المستمرة للخسائر الجماعية إلى الاعتداءات الكيميائية.

ورفض كلوج الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول استعدادات منظمة الصحة العالمية.

ولدى سؤاله عن هجوم كيماوي روسي محتمل على أوكرانيا، أجاب: “الإجابة المختصرة هي أن منظمة الصحة العالمية تستعد لأي احتمال في حدود ولايتنا”.