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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوروبا ستدفع ثمن الغاز بالروبل.. وبعض الدول وافقت بالفعل

روسيا وأوروبا
روسيا وأوروبا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، الكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه مقتنع بأن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وقال نوفاك، في تصريحات لقناة روسيا 24، “تدرس الدول والشركات الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي هذه المسألة”. 

وأضاف: “نسمع تصريحات مختلفة: هناك دول وافقت بالفعل على هذا النهج، وهناك دول تدرسه. لكنني متأكد من أنه سيتم سداد المدفوعات. وفقا للطريقة التي حددها الرئيس، على النحو المنصوص عليه في المرسوم والإجراءات التي ستحددها الحكومة”.

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وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن هذا الإجراء سيعتمد في المستقبل القريب.

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