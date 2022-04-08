بقوة 1700 حصانا .. قدرات مذهلة لسيارة كوينيجسيج جميرا |فيديو

تعتبر شركة كوينيجسيج واحدة من ابرز مصنعي السيارات الخارقة حول العالم، حيث كانت انطلاقتها الاولى في عام 1994، عندما اتخدت انجلهولم السويدية مقرًا لها، بينما يرجع تأسيسها على يد كريستيان فون كوينيجسيج.

بقوة 1700 حصانا .. قدرات مذهلة لسيارة كوينيجسيج جميرا

واستطاعت كوينيجسيج أن تقدم اصدارات تتسم بالطابع الرياضي مع قدرات عالية الاداء، مما تجعلها تنتمي إلى فئة السوبر كار المميزة، والتي تحمل تصميم هيكلي رياضي مع لمسات ذات اطلالة عدوانية تتناسب مع هذا المفهوم.

بقوة 1700 حصانا .. قدرات مذهلة لسيارة كوينيجسيج جميرا

وتعد النسخة كوينيجسيج جميرا واحدة من ابرز الاصدارات ضمن اسطول كوينيجسيج المميز، حيث تضم السيارة محرك مزدوج التيربو ثلاثي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 600 حصانا، و 422 رطل لكل قدم اي ما يعادل 600 نيوتن/متر.

بالاضافة إلى قدرات اخرى مدعومة بثلاثة محركات كهربائية، حيث يمكنها ضخ قوة اجمالية تصل إلى 1700 حصانا، مما يجعلها بالفعل واحدة من ابرز السيارات الخارقة، مع 1،268 كيلو واط / 1،724 حصانًا.

وظهرت السيارة كوينيجسيج جميرا خلال مقطع فيديو بصحبة الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة كريستيان فون كوينيجسيج، حيث قال هناك الكثير من العمل يتم انجازه وراء الكواليس، وأن لدينا الكثير من معدات الاختبار للسيارة مع تسجيل البيانات.

كما أن الشيء الرائع في السيارة صاحبة المقاعد الاربعة هو أن يكون لدينا ثلاثة مطورين وسائق يعملون على السيارة ، بالاضافة إلى القيام بأعمال الضبط سويًا، وأن لا يزال هناك الكثير من التطوير الذي يجب أن تذهب إليه جميرا.