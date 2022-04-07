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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

10 أبريل.. مشهد فلكي جذاب.. اقتران القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل"

الحشد النجمي خلية
الحشد النجمي خلية النحل

تزين سماء مصر يوم الأحد القادم، بمشهد فلكي جذاب عندما يقترن القمر مع خلية النحل الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية  جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على موعد  يوم الأحد  الموافق 10 أبريل مع ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، ان لرؤية اقتران القمر مع خلية النحل نحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

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وأضاف تادرس، أننا نرى اقتران القمر  مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، مع بداية الليل، حيث نراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الثانية فجرا من اليوم التالي .

وأشار  إلى أنه كي تتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأوضح  أستاذ الفلك، أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

خلية النحل
أما عن خلية النحل التي يقترن بها القمر مساء اليوم، يضيف رئيس قسم الفلك الأسبق بمعهد البحوث الفلكية وعضو الاتحاد الدولي الفلكي(IAU) أنها حشد نجمي، والحشود النجمية عموما هي عبارة عن تجمع نجمي، وأحيانا يكون لها أشكال مميزة مثل حشد الثريا المعروف، موضحا أن معظم هذه الحشود تُرى بالتلسكوبات الصغيرة، وذلك بسبب بعدها ووجودها في أعماق المجرة.

عنقود النثرة خلية النحل

النثرة عنقود نجمي مفتوح ومن أقرب العناقيد النجمية للشمس يبعد حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان ويحتوي على ما يزيد قليلاً عن 1000 نجم ، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولهما كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة ، فإن عنقود النثرة معروف منذ القدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه  سربا من النحل.

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