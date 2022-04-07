الزراعة : نخطط لإنتاج 10 ملايين طن قمح وزيادة الرقعة 13% |فيديو

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خطة الدولة المصرية لإنتاج 10 ملايين طن قمح وزيادة الرقعة الزراعية 13% خلال الفترة القادمة.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، مضيفا:" نقوم بزراعة 3.6 مليون فدان قمح".

وأوضح القرش:" القيادة السياسية تقوم بالعديد من مشروعات الإستصلاح الزراعي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأكمل محمد القرش،:" حققنا اكتفاء ذاتي من الفواكه والخضروات وبعض مصادر البروتين، مضيفا:" جميع السلع متوفرة لجميع المواطنين بأسعار مناسبة".