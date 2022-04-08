أخبار التوك شو.. بكري: “الاختيار 3” يترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون.. ريهام سعيد : محمد رمضان مظلمش الطيار أشرف أبو اليسر..وعمرو زكي: كنت بشرب زمان قبل الحادثة وبطلت

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



مصطفى بكري: “الاختيار 3” يترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون في معاناة|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مسلسل “الاختيار 3” كشف كيف كانت الجماعة الإرهابية، تحكم بطريقة الإقصاء والقتل والأخونة والإعتداء على مؤسسات الدولة.



شاهد اللحظات الأولى للقبض على قاتل كاهن الإسكندرية

عرض الإعلامي مصطفى بكري، المشاهد الأولى للقبض على قاتل القمص أرسانيوس كاهن الإسكندرية.



الزراعة : نخطط لإنتاج 10 ملايين طن قمح وزيادة الرقعة 13% |فيديو

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خطة الدولة المصرية لإنتاج 10 ملايين طن قمح وزيادة الرقعة الزراعية 13% خلال الفترة القادمة.



ريهام سعيد : محمد رمضان مظلمش الطيار أشرف أبو اليسر ..فيديو

حلت الإعلامية ريهام سعيد، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار".



إيناس مكي تبكى: الارتباط بمسرح الدولة سبب عدم حضوري جنازة والدي

قالت الفنانة إيناس مكي، إن والدها افنى حياته فى أبو ظبي، وقام ببناء وزارة الإعلام و الثقافة، ولحظة وفاته كتبت فيه مقالات كثيرة فى الإمارات.



محمد أنور يدخل فى نوبة بكاء شديدة خلال برنامج "رامز موفى ستار"..فيديو

حل الفنان محمد أنور ضيف على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».



شيرين رضا: 70% من الرجال والسيدات بمصر غير مؤهلين للإنجاب |فيديو

أكدت الفنانة شيرين رضا، أن 70% من الراجل والسيدات في مصر غير مؤهلين للزواج ولديهم عادات سيئة متوارثة من أجيال بعيدة، قائلة: "مش كل الناس مؤهلة للخلفة وفي ناس بترمي أطفالها ودول ميستهلوش الأطفال و70% من الستات والرجالة مش مؤهلة يخلفوا".



عمرو زكي: كنت بشرب زمان قبل الحادثة وبطلت

حل عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" والمذاع عبر قناة “المحور”.



مفتي الجمهورية يوضح عدد أولاد رسول الله ﷺ وأحفاده..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كان لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ثلاثة أبناء من الذّكور، هم: القاسم وعبد الله من السيدة خديجة بنت خويلد،