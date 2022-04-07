مفتي الجمهورية يوضح عدد أولاد رسول الله ﷺ وأحفاده..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كان لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ثلاثة أبناء من الذّكور، هم: القاسم وعبد الله من السيدة خديجة بنت خويلد، وإبراهيم من مارية القبطية، وكلّهم ماتوا في صغرهم، وكان له أربعة من البنات هنّ: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وكلّهنّ بنات السيدة خديجة -رضي الله عنها.



وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “مكارم الأخلاق”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أحفاد الرسول "الحسن والحسين، والسيدة زينب وأم كلثوم.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن قضايا الدنيا والأحكام كلها، تمت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار شوقي علام إلى أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن لأجل غرض معين ولكن لغرض مجتمعي وشرعي.