لماذا عاتب رسول الله بعض الصحابة؟.. المفتي يُجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاتب بعض أصحابه في مواقف مختلفة، مضيفا أن العتاب قد يكون للتحذير وعدم تكرار الموقف فيما بعد.



واستشهد شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «مكارم الأخلاق» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، بحديث للنبي محمد «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ».



وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن العتاب أمر معهود في حق الطبيعة البشرية، وأغلبه عتاب منهجي تعليمي وتحذيري، وليس تنقيصًا من فضل الصحابة ومكانتهم.

