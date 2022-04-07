مصطفى بكري: “الاختيار 3” يترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون في معاناة|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مسلسل “الاختيار 3” كشف كيف كانت الجماعة الإرهابية، تحكم بطريقة الإقصاء والقتل والأخونة والإعتداء على مؤسسات الدولة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان مسلسل “الإختيار 3”، عمل درامي عظيم، مشيرا إلى أنه يتحدث ويترجم فترة تاريخية مهمة عاشها المصريون في معاناة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المسلسل كشف عن تسريبات خطيرة، وأدرك المصريون خطورة الأوضاع في ذلك الوقت.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه بفضل وعي المصريين ويقظة الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت حافظوا على مؤسسات الدولة حتى خرج الشعب المصري بثورة 30 يونيو وهي الثورة التي أنقذت مصر.