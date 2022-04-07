أحمد موسى يعلق على تسريب اليوم لـ خيرت الشاطر في الاختيار 3

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل يوم فى مسلسل الاختيار3، نجد تسريبا جديدا لجماعة الإخوان، وأن اليوم كان فى المسلسل فيديو لـ الإخوانى خيرت الشاطر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: تسريب اليوم لـ خيرت الشاطر عن المحاكمات العسكرية.

وكشف أحمد موسى، أنه فى عام 1995، كانت أول قضية للإخوان، وكانت هناك 43 من مكتب الإخوان، تم تحويلهم للقضاء العسكري.

وتابع :" انفردت بخبر عن أول محاكمة عسكرية لجماعة الإخوان وتم نشرها فى جريدة الأهرام، وانقلبت الدنيا لمعرفة التفاصيل".

وأوضح أنه تلقى معلومة ونشر الخبر، و الجميع أصبح يبحث عن معلومة جديدة، لكن ما نشر فى الأهرام كان به كل المعلومات، ولا يوجد غيرها.

وأشار إلى أن خير الشاطر كان يتحدث عن أن هناك ثأرا مع القوات العسكرية، بسبب المحاكمات العسكرية.