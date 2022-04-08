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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان كان يحتفي بتاريخ توم كروز واحتفال خاص بالذكرى 75 للحدث الفني العالمي

توم كروز
توم كروز

كشف المدير الفني لمهرجان كان السينمائي الدولي تيري فريمو بعض تفاصيل النسخة المقبلة من أكبر حدث فني عالمي، قبل أسبوع من الإعلان عن الجدول الرسمي واختيارات الأفلام والمسابقات وأسماء لجنة التحكيم. 

وقال تيري فريمو في حوار لمجلة فاريتي، إنه سيتم الاحتفاء هذا العام بالنجم توم كروز الذي وثفه بأنه "رجل السينما" الذي يجذب دايما صناع الأفلام حول العالم نظرا لجودة أفلامه على مدار السنوات السابقة. 

وأعلنت إدارة مهرجان كان عرض فيلم توم كروزTop Gun : Maverick في نسخته المقبلة، قبل عرضه في فرنسا رسميا يوم 25 مايو، وفي أمريكا يوم 27 من نفس الشهر.

وعن مشاركة الأفلام الروسية قال مدير مهرجان كان السينمائي إنه حتى الآن لم يتم مشاركة أي أعمال في المسابقة الرسمية، وفي حال عرض أي عمل روسي سيكون بعيدا تماما عن الجهات الحكومية الممولة للحرب على أوكرانيا.

وأكد على أنه يجب إيصال أصوات الفنانين المستقلين مع عدم نسيان معاناة شعب أوكرانيا، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام تواجد تحديات الحرب واستمرار جائحة كورونا.

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مخرج وأبطال فيلم السيرة الذاتية Elvis سيحضرون عرضه الأول في مهرجان كان

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بعد ديزني ومارفل.. مهرجان كان يحظر التعامل مع الوفود الروسية

ويحتفى المهرجان بالذكرى 75 هذا العام، وسيقام احتفالا جميلا للإبداع والفنانين والصناعة يوم 24 مايو بحضور ضيوف الحدث. 

تقام النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما.

كما قررت شركة وارنر بروس عرض فيلم السيرة الذاتية Elvis الذي تدور أحداثه حول النجم الشهير إلفيس بريسلي لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

فيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه يوم 24 يونيو.

مهرجان كان توم كروز جائحة كورونا مهرجان كان السينمائي Arts Entertainment

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