وزير الخارجية الأمريكي يعلق على حادث إطلاق النار في تل أبيب

اكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن بلاده تقف إلي جانب السلطات الإسرائيلية في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى.

وقال بلينكن، اليوم الجمعة: " حزينون على الشعب الإسرائيلي بعد هجوم تل أبيب، وقلوبنا مع عائلات القتلى وأحبائهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف بلينكن: " نتابع التطورات الهجوم ونحن على اتصال بشركائنا الإسرائيليين الذي نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى".



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أن الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد حادث إطلاق النار في تل أبيب، الذي أسفر عن قتيلين وإصابة 8 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، إن "الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد"، وبحسب العناصر الأولى التي كشفت عنها الشرطة، "فتح المسلح النار على مقهى في شارع ديزنجوف في تل أبيب، وانتشرت قوات أمنية مهمة للبحث عن المشتبه به"، وفقا موقع "i24" الإسرائيلي.