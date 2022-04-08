بعد تكرار حوادث إطلاق النار في إسرائيل.. ما مصير حكومة بينيت؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع هجوم “إطلاق نار” في خمس مناطق بشارع ديزنكوف في تل أبيب.

وأعلنت قناة تلفزيون إسرائيل نقلا عن خدمة الإسعاف عن إصابة خمسة على الأقل في إطلاق النار.

قال أشرف العجرمي الكاتب و الباحث المختص بالشأن الاسرائيلي، إن هذه الحوادث سيكون لها تأثيرات سلبية على مصير حكومة نفتالي بينيت، وتوجيه الاتهامات للحكومة بأنها تضم عربا ويساريين وهم من يديرون العمليات والقيام بها وغير قادرة على تحقيق أهدافها خاصة من جانب حزب الليكود واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأضاف الباحث المختص بالشأن الاسرائيلي، في حديثه لقناة "الغد"، أن العملية الأخيرة تلقي بظلالها على حكومة نفتالي بينيت، موضحا أن الحكومة تعاني من عدم التوازن وعدم القدرة على المضي قدما لفترات طويلة.

وأشار الباحث المختص بالشأن الاسرائيلي، إلى أن الحكومة تواجه مشاكل عديدة منها أزمة تمرير الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى اتهامات أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بخلاف الشروط التعجيزية وهو ما سيؤثر على بقاء الحكومة.

كما أكد الباحث المختص بالشأن الاسرائيلي، أن الاتهامات موجهة إلى الحكومة وهي أنها ليست قادرة على القيام بدورها وهناك مطالب بإسقاطها وأنها حكومة عرب موحدة وتقوم بالعمليات.

وشدد، على أن المشكلة الأكبر التي تواجه حكومة نفتالي بينيت هي الحصول على نسبة التصويت في الكنيست.