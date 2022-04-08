أخبار الرياضة.. مكأفاة التوقيع تؤجل ارتداء بن شرقي قميص الأهلي ومواعيد مباريات اليوم

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

كشف الإعلامي محمد شبانة، آخر مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي من أجل ارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل.

تنطلق اليوم الجمعة 8 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في معظم الدوريات العالمية أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا يوضح خلاله طبيعة إصابة جيرارد بيكيه مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.