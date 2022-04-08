عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مكأفاة التوقيع تؤجل ارتداء بن شرقي قميص الأهلي ومواعيد مباريات اليوم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة،  آخر مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي من أجل ارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

تنطلق  اليوم الجمعة 8 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في معظم الدوريات العالمية أبرزها  دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي

موعد مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

بعد تبديله اضطراريا.. برشلونة يكشف إصابة بيكيه أمام فرانكفورت

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا يوضح خلاله طبيعة إصابة جيرارد بيكيه مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى من رمضان.. اللهم اجعلني أَقرب من تقرب إِليك

التعليم: معلمو الحصة لن يشاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ضوابط وآليات ندب ونقل موظفي الحكومة بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

بينهم مصريون.. روسيا تعلن إجلاء 188 شخصا من منطقة خيرسون في أوكرانيا

دعاء أول جمعة من رمضان 2022.. أبرز أدعية الشهر الكريم

رئيسة المفوضية الأوروبية في أوكرانيا اليوم لتقديم الدعم لزيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ