أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، ارتفاعا كبيرا، وسجلت أسعار الطماطم في الجملة سعر 12 جنيها للكيلو، وورق العنب البناتي بـ 60 جنيها للكيلو والفلفل بـ 18 جنيها.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الخميس 7 إبريل 2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

وصل سعر الطماطم إلى 12 جنيها للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 9 جنيهات للكيلو

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 11 جنيها للكيلو، والرومي بـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 12 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 18 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 20 جنيها، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 13 جنيها.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 8 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 24 جنيها، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 60 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 50 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها.

فيما يتعلق بالفاكهة فوصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7.5 جنيه، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 25 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.