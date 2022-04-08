الرئيس الفلسطيني يدين عملية إطلاق النار على مدنيين في إسرائيل

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، قتل مدنيين إسرائيليين في عملية إطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب.

وقال في بيان إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".

وشدد عباس على "خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان".

وحذّر الرئيس الفلسطيني من" استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".

وأضاف أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يدين فيها الرئيس الفلسطيني مقتل مدنيين إسرائيليين بعد أن أدان مقتل مدنيين في عملية إطلاق نار في مدينة بني براك الأسبوع الماضي.