بعد مطاردة 6 ساعات.. استشهاد منفذ حادث هجوم تل أبيب

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح الجمعة أنها قتلت منفذ الهجوم الذي وقع الخميس في وسط مدينة تل أبيب بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" إن الضباط الإسرائيليين عثروا على الرجل مختبئا بالقرب من مسجد في يافا إلى الجنوب من تل أبيب.

وأضاف أن المهاجم قُتل خلال تبادل لإطلاق النار ، وعرفه بأنه فلسطيني من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن منفذ عملية تل أبيب، يدعى رعد فتحي خازم، وهو من مخيم جنين شمال الضفة.

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، إن خازم قُتل بعيد خروجه من صلاة فجر الجمعة، حيث كان يسعى لتنفيذ عملية جديدة، لكنه واجه قوات إسرائيلية خاصة، اشتبكت معه وأردته قتيلا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، عملية استنفار أمني في إسرائيل، حيث شاركت قوات الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في عملية البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنجوف بتل أبيب.