عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم البارودي صورتين لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت ريم البارودي: “Ramadan vibes”.


يذكر أن ريم البارودي، قالت، إنها تعلمت من جيل الأساتذة الالتزام وتنظيم العمل قائلا «أنا منظمة ولازم أذاكر، اتعلمت من أستاذ نور الشريف مذاكرة كل مشهد والإطلاع».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد «التوتر يسيطر عليا دائما خلال تصوير الأعمال، والأستاذ عادل أديب، مخرج العمل تطالبني بالهدوء وقالي محتاجة يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر».

وأوضحت أنها شاركت في مسلسل «بنات السباعي» الذي سيعرض على مدار 5 حلقات، مشيرة إلى أنها اجتهدت لتقدم شخصية ياسمين في «بنات السباعي».

وأردفت: «لا أحمل أي حقد أو ضغينة تجاه أي شخص، أنا متسامحة جدا وشخصية سهلة».

انستجرام ريم البارودى شيري نور الشريف اطلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

محلل سياسي لبناني: عودة سفيري السعودية والكويت لبيروت تشكل مرحلة جديدة

الفاو: أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى مستوى قياسي

غرفة مطروح: إقبال على معارض أهلا رمضان وتوفر السلع بأسعار مخفضة

نماذج مضيئة.. عبد الرحمن محمد بطل أزهري حصل على لقب عالمي في القوة البدنية.. صور

وائل جمعة: اتظلمت في الأهلي والإدارة وقفت ضدي.. فيديو

روسيا تعلن تدمير 2400 دبابة وطائرة مسيرة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ