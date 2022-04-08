اليابان تطرد 8 دبلوماسيين روس وموسكو تتعهد برد مناسب

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، طرد 8 دبلوماسيين روس، على خلفية العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وقالت الخارجية اليابانية في بيان، إن طرد الدبلوماسيين الروس، يأتي في إطار الاستجابة للأعمال العدائية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية اليابانية، أن السفير الروسي في طوكيو ليس ضمن الدبلوماسيين المطرودين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها سترد بشكل مناسب على قرار طوكيو بطرد دبلوماسيين روس.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من قصف القوات الأوكرانية.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسئولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وتسوية الأزمة الأوكرانية.