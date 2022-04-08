عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني يشارك متابعيه بصورة له مع محمد عز من كواليس "العائدون"

صدى البلد

نشر الفنان محمود عبد المغني، صورة له مع الفنان محمد عز من كواليس تصوير مسلسل "العائدون"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام. 

وعلق محمود عبد المغني: “قول اللى عندك ياعز بالذوق ” ورد عليه محمد عز قائلا: “انا عشان خاطرك اقول اي حاجه يا أستاذ ”.

وكشف الفنان محمود عبد المغني، تفاصيل جديدة عن مسلسل العائدون، مؤكدا أن هذا العمل في غاية الأهمية.

وأضاف محمود عبد المغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة: "هنعرف حاجات مهمة وخطر محدش كان يعرف عنها حاجة، وهناك جوانب إنسانية واجتماعية لكل شخصية في هذا العمل".

وتابع الفنان محمود عبد المغني، أن هذا العمل مستوحى من أحداث حقيقة، ومسلسل العائدون يجيب عن سؤال العائدون من داعش هيروح فين، وهذا العمل في غاية الروعة.

وأكمل الفنان محمود عبد المغني، أنه سعيد بالعمل مع نجوم كبار في هذا العمل الفني الهام وفخور. 

محمود عبد المغني محمود عبدالمغني انستجرام العائدون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده الـ 60.. ستيلانتس تحول مصنع فوكسهول لكهربائي بالكامل

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

7558 استغاثة بمجال الصحة.. الحكومة: زيادة الشكاوى في قطاعات التموين والتضامن

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

روسيا تنفي مسئوليتها عن قصف محطة قطارات في أوكرانيا

بمواصفات فائقة.. نوبيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق Nubia Z40 Pro في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ