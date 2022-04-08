محمود عبد المغني يشارك متابعيه بصورة له مع محمد عز من كواليس "العائدون"

نشر الفنان محمود عبد المغني، صورة له مع الفنان محمد عز من كواليس تصوير مسلسل "العائدون"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعلق محمود عبد المغني: “قول اللى عندك ياعز بالذوق ” ورد عليه محمد عز قائلا: “انا عشان خاطرك اقول اي حاجه يا أستاذ ”.

وكشف الفنان محمود عبد المغني، تفاصيل جديدة عن مسلسل العائدون، مؤكدا أن هذا العمل في غاية الأهمية.

وأضاف محمود عبد المغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة: "هنعرف حاجات مهمة وخطر محدش كان يعرف عنها حاجة، وهناك جوانب إنسانية واجتماعية لكل شخصية في هذا العمل".

وتابع الفنان محمود عبد المغني، أن هذا العمل مستوحى من أحداث حقيقة، ومسلسل العائدون يجيب عن سؤال العائدون من داعش هيروح فين، وهذا العمل في غاية الروعة.

وأكمل الفنان محمود عبد المغني، أنه سعيد بالعمل مع نجوم كبار في هذا العمل الفني الهام وفخور.