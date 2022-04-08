عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الكرة في رمضان..المحكمة منى عطاالله: الملوخية أكلتي المفضلة ورحلة سنغافورة الأصعب

المحكمة منى عطاالله
المحكمة منى عطاالله

يتسم شهر رمضان بالروحانيات والطقوس التي يمارسها كل منا خلال الثلاثين يوما سواء في أكلاته أو الشعائر الدينية التي يؤديها.

 

نجوم الكرة يمتلكون ذكريات خلال شهر رمضان المعظم عبر السفر إلى أدغال افريقيا أو على المستوى المحلي فضلا عن خوض مباريات هامة بقميص أنديتهم.

 

المحكمة منى عطاالله تألقت فى المجال التحكيمي وشاركت في إدارة العديد من المباريات فى كأس العالم للسيدات إضافة إلى البطولات القارية والدولية.

 

في البداية قالت منى عطا الله :"شهر رمضان بعتبره شهرا يفصلني عن روتين الأيام العادية و في أوقات كثير ة لقراءة القرآن والجلوس في البيت والإفطار مع العائلة في وقت واحد".

 

تابعت: "أنا يومي بيكون ما بين الصلاة وقراءة القرآن والتدريب للحفاظ على اللياقة البدنية دوما يكون قبل الإفطار بساعة تقريبا بحيث ينتهى التدريب علي أذان المغرب.

 

أوضحت أنها لا تدير تحكيميا مباريات في رمضان ولا الدورات الرمضانية وذلك قبل انتشار فيروس كورونا فى العالم.

 

أضافت: "التدريب قبل الإفطار للمحافظة علي الوزن وأوقات ألجأ إلى ركوب العجلة كنوع من أنواع الرياضة إضافة إلى محاولة التنويع قليلا في ممارسة أنشطة تساعد علي الحفاظ علي الوزن واللياقة في ظل الظروف اللي نمر بيها مشيرة إلى أن الأكلة المفضلة لها الملوخية".

 

وقالت أيضا:" قضيت رمضان فى إحدى السنوات خارج مصر في سنغافورة لاشتراكي في التحكيم في أول أولمبياد للشباب وكان من المواقف الصعبة والطريفة مع بعض أن تقضي رمضان بدولة أجنبية لا توجد بها أي مظاهر من الاحتفالات من السهر مثلما اعتدنا وكان الإفطار والسحور بمفردى لأني كنت العربية الوحيدة في هذه البطولة من المحكمات".

 

لفتت إلى أن الطريف فى رحلة سنغافورة هو التمرين والمباريات في نهار رمضان وسط زملائي والمسؤولين عن الحكام في البطولة والتدريبات، مشيرة إلى أنهم اطلقوا عليها لقب super women كونها تؤدى المران وهى تصوم فى شهر رمضان، منوهة إلى أن زملاءها تحدثوا إليها كثيرا كى تشرب مياه فقط والصوم عن الأكل من أجل المران فى ظل الأجواء الحارة جدا للطقس وقتها.

 

شددت منى عطا الله على أن مباراة تونس والجزائر بتصفيات كاس عالم للسيدات عام 2007 مثلت علامة فارقة جدا في مشوارها لذهابها بعد هذه المباراة إلى كأس العالم 2008 التى أقيمت بدولة شيلي بسبب احتسابها هدفا سليما في الوقت الضائع لم تره حكمة الوسط زميلتها وتم تدوين ذلك في التقرير الخاص بها ونالت إشادة واسعة حينها.

رمضان منى عطاالله المحكمة منى عطاالله Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة في رمضان .. 7 كلمات لا ترد في ساعة الإجابة

مفتي الجمهورية يدين بشدة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

تعرف على المسئولين عن رعاية المسن والإنفاق عليه بالقانون

أول جمعة في رمضان.. خطيب الحسين يكشف عن أربع ثمرات للصيام.. فيديو

حرب روسيا وأوكرانيا..10جولات من المفاوضات وحزم العقوبات.. وهذا موقف ساحة المعركة

عقوبات قاسية.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف 7 رؤساء أندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ