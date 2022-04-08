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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل ظهور الإيطالية مايا طلام في مسلسل العائدون

مايا طلام
مايا طلام

مع إذاعة حلقة اليوم من العائدون ظهرت الفنانة الإيطالية مايا طلام مع بداية الحلقة، حيث تجسد شخصية سارة التي تدير مقهى للقمار، ويتم تجنيدها من قبل المصريين، وتتظاهر سارة بالموافقة لتكون المفاجأة بعد ذلك والتي تكشف عنها الحلقات القادمة.

وعن ترشيحها للعمل في مسلسل العائدون قالت انه تم ترشيحها من خلال إحدى وكالات الكاستنج في أوروبا كانت قد قامت بترشيح الأجانب بالعمل .

 وأكدت أن دورها يحمل مفاجآت كثيرة، وكواليس العمل رائعة مع الفنان أمير كرارة، حيث إن كل مشاهدها أمام أمير كرارة .

 وتابعت أنها تنتظر بشغف ردود الأفعال عن دورها بالعمل.

وانتهت مايا، مؤخراً من تصوير فيلم "The Goat" أمام النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار  ميرا سورفينو، وچون سافاچ ومن مصر  النجم  عمرو سعد، و النجمة نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب وسيد رجب  الفيلم من تأليف وإخراج اريللا بوريللي ومن انتاج أمريكي عالمي بقيادة دومينيك بينون و أوسكار چنرالي بالتعاون مع المنتج المصري الصباح وشركة أورورا المصرية.

وتجسد مايا، ضمن أحداث الفيلم دور زوجة الفنان عمرو سعد، التي تبحث مع عمرو، عن ابنتهما التي تاهت في الصحراء، وقد تم تصوير المشاهد في سيوة.

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في سياق آخر تستعد مايا، لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد مع النجم العالمي چون ترافولتا، في البرازيل وأمريكا، كما تستعد أيضًا للمشاركة في فيلم مصري يضم كبار النجوم المصريين، وستكشف مايا، عن تفاصيل دورها بالفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مايا، تعد حالياً واحدة من أهم نجمات إيطاليا، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية من بطولته المطلقة، والتي حققت نجاحاً باهراً في إيطاليا ودول العالم.

دراما رمضان مسلسل عمرو سعد نيللي كريم الفنان امير كرارة الفنان عمرو سعد

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