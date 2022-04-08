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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة.. يسرا تروج لمسلسلها الرمضاني

يسرا
يسرا

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».


وظهرت يسرا من أحداث مسلسل أحلام سعيدة، وعلقت: "أحلام سعيدة العدل جروب رمضان 2022"، مما آثار إعجاب متابعيها.


مسلسل أحلام سعيدة، من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن. 

 

 

الفنانة يسرا موقع التواصل الاجتماعي شيماء سيف شركة العدل جروب رمضان 2022 مسلسل احلام سعيدة إخراج عمرو عرفة

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