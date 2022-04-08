المفتى: اسم عبد الرسول لا يعني الشرك بالله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أصحاب الفكر الوافد ضيقوا على الناس حتى في بعض الأسماء الطيبة والمباحة، كقولهم بعدم جواز التسمية بعبد الرسول وعبد النبي، والأفضل إضافة رب بينهما.

وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج «مكارم الأخلاق» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه يجوز التسمية باسم عبد الرسول وعبد النبي ذلك لما دل عليه الكتاب والسنَّة، وجرى عليه العمل سلفًا وخلفًا.

فتاوى رسمية

وتابع الدكتور شوقي علام أن هناك فتاوى رسمية كثيرة لنا صادرة من الدار قديمًا وحديثًا، واسم عبد الرسول أو عبد النبي يعني الطاعة والموالاة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصد منه التعبُّد له، ولا يعني الشرك بالله عزَّ وجلَّ كما يدَّعي أصحاب الفكر الوافد.