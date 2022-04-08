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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا حرج في ذلك.. المفتي: السيدة خديجة خطبت الرسول ليتزوجها

شوقى علام
شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن السيدة خديجة عنصر فريد لا يتكرر في البشرية بالنسبة للعلاقات الزوجية، معقبا: "سيدة كبيرة المقام، وكانت سيدة أعمال بلُغتنا المعاصرة".

 

وأضاف علام خلال لقاءه ببرنامج «مكارم الأخلاق» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن السيدة خديجة كانت سيِدة قومها وتُعرف بالحكمة، حتى أزواجها قبل رسول الله كانوا من أكابر قريش، بل كان الجميع يخطب ودها، وكانت لها استقلالية مالية.

 

السيدة خديجة سيدة عظيمة

 

وتابع مفتي الجمهورية، أن السيدة خديجة سيدة عظيمة تزوجت برجل عظيم وهو النبي الكريم وذلك قبل البعثة النبوية لما اتَّصف به النبي من صفات راقية ورائعه.

 

واستطرد مفتي الجمهورية: وبعض الروايات تقول إن السيدة خديجة هي التي خطبت رسول الله صلى الله عليها وسلم، أو أنها هي التي طلبت رسول الله للزواج منها، وفي هذا دلالات كثيرة، منها أنَّ النبي لم يكن طامعًا فيها قبل البعثة، بل فيه تزكية وتقدير للنبي بأن ترغب أكابر النساء في خطبته، ولذلك نجد بعض الآراء الفقهية بناءً على ذلك ترى جواز أن تخطب المرأة الرجل.
 

الدكتور شوقي علام فتي الجمهورية السيدة خديجة العلاقات الزوجية الحكمة

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