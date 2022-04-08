سالمة يا سلامة الغالي رجع لينا بالسلامة.. القصة الكاملة لعودة المهندس أبو القاسم لأسوان بعد البراءة من حكم الإعدام في السعودية

سالمة يا سلامة .. الغالى رجع لينا بالسلامة.. كلمات إستقبال المهندس على أبو القاسم بعد غياب 6 سنوات

عفو ملكى من خادم الحرمين الشريفين بالسعودية ينهى معاناة المهندس المصرى

على أبو القاسم يشكر الرئيس السيسى والشعب المصري والمسئولين للوقوف بجانبه

" سالمة يا سلامة .. الغالى رجع لينا بالسلامة " هكذا كانت أبرز الكلمات التى كانت ترددها أسرة المهندس على أبو القاسم أثناء وصوله إلى منزله بمدينة أسوان ، وسط إطلاق الزغاريد بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة عصيبة من السجن إستمرت على مدار 6 سنوات، لتنتهى بالعفو الملكى من السلطات السعودية والإفراج عنه، لتصبح قصته وحكايته يعلمها كل شخص.

وفى لحظات سعيدة والدموع تنهمر من العيون والتى رصدتها عدسة “ صدى البلد ” قدم المهندس علي أبو القاسم شكره الجزيل لكافة أبناء الشعب المصرى العظيم الذين وقفوا بجانبه، وأيضاً مع زوجته حتى تم الإفراج عنه من التهمه التي نسبت إليه، معبراً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ووزير العدل ووزيرة الهجرة وشيخ الأزهر ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجميع المسئولين الذين كانوا بالنسبة له خير سند وعون لعبور محنته على خير.

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وعن أكثر اللحظات التى كان لها تأثير مباشر على المهندس على أبو القاسم تمثلت فى رؤية زوجته وأبنه فى المطار، وكذلك والدته فى المنزل، وكانت الفرحة والسعادة تملئ قلبه الذى كان يشعر أنه يرتجف ويده من هذه الأجواء بعد مدة غياب إستمرت 6 سنوات، ليرى أبنه الذي تركه رضيعاً قد كبر، وأيضاً زوجته والتى يقدرها بشكل كبير.

وأشار المهندس على أبو القاسم بأن زوجته كافحت وكانت صبورة، وتحملت كثير الكثير حيث أنه عندما سافر ترك لها 3 أطفال وهم محمد أصغر أولاده وكان عمره وقتذاك سنة ونصف، وأفنان وكان سنها 7 سنوات، وأريام 5 سنوات.

وأكد على أبو القاسم على أنه لم يتوقع أن تنتهي الإجراءات، ويتم الإفراج عنه خلال هذه الأيام ، وأن ما تعرض له أكد على أن الشعب المصري شعب ذو رأفه ورحمة وقوى وصامد، وعندما يكون لديه إصرار على شئ يقف وراءه حتى يصل إليه ويحققه، فشكراً للجميع .

وأعلن رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عن المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقال إنه تم الإفراج عن أبو القاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات.

فيما تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بالشكر للسلطات السعودية وكافة الجهات التي سعت لحل قضية المهندس علي أبو القاسم، ولأسرته وزملائه وزوجته على الدعم حتى أفرج عنه ولوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارة السعودية بالقاهرة.

وكانت قد بدأت أزمة المهندس علي أبو القاسم في أكتوبر من العام 2016، بتورطه في قضية ترويج مخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة قادمة من مصر، أحيل على إثرها إلى المحكمة بالسعودية.

وكان أبو القاسم يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية وحكم عليه بالإعدام في القضية رقم "39245951" على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس"، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين.

وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخل المعدة بطريقة سرية، حيث القي القبض علي أبو القاسم وتقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام.

وأصدر 3 قضاة قرارا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

وبعد صدور أول حكم في العام 2017، ناشدت ابتسام سلامة زوجة أبو القاسم، المقيمة بمدينة أسوان، "في مجموعة من الفيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي"، الجميع أن يقفوا مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووجهت مناشدتها للمسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.

ودشن العديد من أصدقاء المهندس أبو القاسم "هاشتاج" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، موجهين خلاله رسائل استغاثة للمسؤولين وخادم الحرمين الملك سلمان.

عقب إطلاق استغاثات أسرة وأصدقاء المهندس المصري، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "يونيو عام 2018"، مع السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، آنذاك، لبحث موقف أبو القاسم.

وأكدت وزيرة الهجرة وقتها، أن أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادا كبيرا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، لافتة أن "هناك تعاونا وتنسيقا للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام".

واجتمع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق، "يونيو 2018"، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، لتنسيق الجهود للتعامل مع قضية المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسلطات السعودية، لاستبيان الموقف وتقديم المستندات والدعم المناسب للمهندس.

وجددت وزارة الهجرة، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أكتوير 2019"، تأكيدها أن "الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج".

وألقت الأجهزة الأمنية بعدها القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما.

وأكدت وزيرة الهجرة حينها، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتم تحديد موعد جديد لجلسة يوم 28 يناير الماضي.

وبعد قرار جنايات القاهرة بإدانة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الثلاثة هم المتورطون في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم، قبل جلسة تحديد المصير المقرر أمام المحكمة السعودية.

وتم بالفعل إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد علي أبو القاسم، حيث خفف إلى المؤبد، "أي أنه سيقضي في السجن 25 عاما".

وقررت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة العربية السعودية، تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، قبل أن يتم الاستئناف على الحكم، لتعود محكمة استئناف جدة، يوم 26 مايو الماضي، وتصدر حكما جديدا في القضية.

وقضت محكمة استنئاف جدة، بالغاء حكم محكمة تبوك الجزئية السابق بحبس أبو القاسم لمدة 25 عاما و100 ألف ريال غرامة، وألغت الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 عاما، إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، وأعلن حينها، إنه يمكن أن يتم الإفراج عنه حال تصديق الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية.

أسرة المهندس على أبو القاسم