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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي : الحفاظ على الصحة وعدم التدخين من الأمانة.. فيديو

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الأمانة أمر مهم وهناك أشخاص يعتقدون أن الله لا يراهم لكن الله مطلع على كل شيء وسيفاجئ الإنسان يوم القيامة بكل أعماله.

وتابع حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الأمانة الحفاظ على الصحة وعدم التدخين، والابتعاد عن أكل الحرام، مشيرا إلى أن أكثر الآيات تأثيرا في النفس حين قال الله عز وجل «اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا».

شرب الخمر 

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: «تخيل أن الله سبحانه وتعالى هيجيب لك شاشة عليها كل أعمالك من يوم ما ولدت حتى الموت، واحكم على نفسك يوم ما شربت خمر كان شكلك إيه، ويوم ما سرقت كان شكلك إيه، لأن الله أحصى كل شيء».

يوم القيامة الصحة التدخين الدكتور حسام موافي حسام موافي

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