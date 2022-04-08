ابعتوا المقترح للهيئة الهندسية|توجيه من السيسي للعاملين بمحور حسب الله الكفراوي ..فيديو

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، لأحد العاملين بمحور حسب الله الكفراوي.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لأحد العاملين قائلا: "كل هذا مخطط، إنما لو فيه حاجه جديدة أول بأول ظهرت في المنطقة ابعتوا المقترح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهما يعملوها".



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وذكر المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الاوتوستراد، فضلاً عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسي الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.



