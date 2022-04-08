Rolls-Royce Cullinan تحصل على تعديلات قوية للطرق الوعرة.. صور

كشفت احدى شركات تعديل السيارات عن ترقيات جديدة وميزة خاصة بالطرق الوعرة لسيارة Rolls-Royce Cullinan لاستخدامها في التضاريس وصعود المنحدرات، والتي تضم مجموعة مختارة من الأجزاء التي تكلف 150 ألف يورو.

Rolls-Royce Cullinan تحصل على تعديلات قوية للطرق الوعرة

تتميز سيارة كولينان المخصصة التي أطلقتها شركة Delta 4x4 الألمانية، بتعليق مرتفع وخيمة سقف وإطارات للطرق الوعرة مصممة للثلج والطين والرمل، وتمت إضافة شريط أمامي يكلف 3900 يورو (3281 جنيهًا إسترلينيًا) لتحسين حماية الواجهة الأمامية.

يوجد ما لا يقل عن عشرة مصابيح أمامية من طراز PIAA مجهزة، ستة منها مثبتة على الشريط الأمامي وأربعة مثبتة فوق الزجاج الأمامي، وتم تركيب الخيمة على رف سقف كولينان الذي تبلغ تكلفته 8000 يورو، والذي تدعي شركة Delta 4x4 أنه قادر أيضًا على حمل ألواح الرمل وعلب المياه والصناديق والمجارف.

Rolls-Royce Cullinan تحصل على تعديلات قوية للطرق الوعرة

تم تركيب عجلات الـ SUV مقاس 20 بوصة بإطارات ميكي طومسون مقاس 33 بوصة بتكلفة تصل إلى 15000 يورو (12621 جنيهًا إسترلينيًا) لكل مجموعة، وصممت Delta 4x4 توسعات جديدة لقوس العجلات لاستيعاب العجلات، بسعر 14000 يورو (11779 جنيهًا إسترلينيًا).

بفضل مجموعة الرفع التي تبلغ قيمتها 15000 يورو، تمت زيادة الخلوص الأرضي لكولينان بمقدار 80 ملم على الأقل، ونظرًا أيضًا للإطارات الأكبر حجمًا، فهي أعلى بحوالي 150 مم من المعيار.

Rolls-Royce Cullinan تحصل على تعديلات قوية للطرق الوعرة

تم تضمين أيضًا نظام غطس متزاوج مع عادم جديد، والذي تقول Delta 4x4 إنه سيكون متوافقًا مع أوروبا، ويعتبر العادم المطور مناسبًا "لممر المياه العميقة" بالإضافة إلى الحماية السفلية للخدمة الشاقة.

لم يتم الكشف عن أداء السيارة على الطرق الوعرة، لكن السيارة تحتفظ بمحرك رولز رويس الذي تبلغ سعته 591 حصانًا وسعة 6.75 لترًا V12، والذي عادةً ما يأخذ Cullinan من 0 إلى 62 ميل في الساعة في 4.9 ثانية، وتدعي Delta 4x4 أن نظام العادم المعدَّل يحسِّن قليلاً من الأداء وملاحظة المحرك.

Rolls-Royce Cullinan تحصل على تعديلات قوية للطرق الوعرة

تبلغ التكلفة الإجمالية للطرق الوعرة حوالي 456000 جنيه إسترليني بما في ذلك سعر Cullinan الجديد، وتشمل الابتكارات الأخرى للشركة جيب رانجلر روبيكون المتخصص، ومرسيدس بنز الفئة- G، وبورشه 911 كاريرا 4Sللطرق الوعرة ، وشاحنات بيك أب فورد رينجر وفولكس فاجن أماروك.