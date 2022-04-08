اتخانقت مع ميدو والزعيم معندوش واسطة.. تصريحات أحمد السعدني في حبر سري

95 % من النهضة الفنية في السعودية تعتمد على الفن المصري

أنا أهلاوي متعصب واضربت في الاستاد خلال مباراة للأهلي والزمالك

شائعات وفاة صلاح السعدني بتضايقني وشغل ناس فاضية

عادل إمام معندوش الواسطة ومش بيجبني عشان سواد عيوني"

أحمد الفيشاوي أفضل ممثلي جيلنا



قال الفنان أحمد السعدني، إن صدارة الفن والسينما المصرية لم تتراجع في الوقت الحالي، وما يحدث في السعودية الآن، نهضة فنية وثقافية حقيقية، ولكنها تعتمد بنسبة 95% على الفن والفنان المصري، موضحا أن العمل المصري سفير مصر في كل الدول العربية.

وأشار الفنان أحمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك أفكار روتينية في مصر تؤدي للكثير من معوقات التصوير والإنتاج الفني، مضيفا: "هناك أفلام عالمية فى هوليوود تحاول التصوير في مصر وتواجه معوقات التصوير".

وتابع: "لازم يكون في تعامل وتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة لتسهيل إجراءات التصوير للأفلام القادمة من الخارج، وبره بيبقى نفسهم يجوا يصوروا الأجواء والمشاهد فى مصر في أفلامهم، وعايزين تيسير وتسهيل حتى لا نتراجع خطوات للخلف".

وأكد الفنان احمد السعدني، أن والده النجم الكبير صلاح السعدني ليس الفنان الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة بل الزعيم عادل امام أيضا تعرض مؤخرا لشائعات الوفاة، موضحا أن سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن الترافيك والتعليقات وزيارات الصفحات والمواقع.

وأضاف الفنان احمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عدم تحري للدقة في نشر هذه النوعية من الأخبار، قائلا: "شائعات الوفاة والبحث عن الترافيك الشغل الشاغل لأغلب الناس الفاضية، وعدم تحري الدقة يؤدي إلى نشر الموضوعات وبتضايق جدا منها".

وأشار الفنان احمد السعدني، إلى أنه لا يندم على اي عمل فني يشارك فيه، متابعا: "لا أندم على أي من اعمالي وكل تجربة بنتعلم منها، وكله بالحب تجربة سيئة وغاية في السوء ولكن استفدت منها وتعلمت منها اني ممضيش على ورقة إلا لازم يكون فى مراجع قانوني معايا".

وأكد الفنان احمد السعدني، أن الزعيم عادل إمام لا يتهاون ولا يتنازل في عمله ولم يشارك معه في أدوار بدعوى أنه ابن صديقه، قائلا: "لو عملت دور مع عادل إمام مش مناسب ليا عمره ما كان يجيبني في حاجة".

وكشف الفنان أحمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أول عمل كان سيشارك فيه مع النجم عادل إمام هو فيلم "عريس من جهة أمنية" ولكنه تعرض لكسر في رجله قبل التصوير بيومين، ثم حصل على فرصة كبيرة وناجحة من خلال فيلم مرجان احمد مرجان.

ورد الفنان أحمد السعدني، على حقيقة عمله بالواسطة مع الزعيم عادل امام، قائلا: "عادل إمام مش بيشغل حد عشان ابنه ولا ابن صاحبه وهو مدرسة بل جامعة ودماغه كلها شغل وفاهم في أدق التفاصيل، وعارف بيعمل ايه ومش بيجبني عشان سواد عيوني".

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وأكد الفنان أحمد السعدني، أنه من جماهير الأهلي المتعصبين وتعرض قبل ذلك لضرب والسباب خلال مباراة للأهلي والزمالك في الاستاد، قائلا: "اتشمت فى الاستاد قبل كده وأضربت أنا واحمد السبكي فى ماتش أهلي وزمالك، وكنت بجانب مدرج جماهير الزمالك وحصل مشادة بينا يجانب مدرج الزمالك".

وكشف الفنان أحمد السعدني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أنه من شدة حبه للنادي الأهلي ومشاهدة المباريات في الاستاد لم يذهب إلى الامتحان دون علم والده، كما أشار إلى أنه دخل في مشاحنات ومشادة قبل ذلك مع نجم الزمالك احمد حسام ميدو.

وتحدث الفنان احمد السعدني، عن سر ابتعاد والده عن الفن، قائلا: "بابا أخذ قرار من ساعة مسلسل القاصرات أنه يكتفى والسلام النفسي كثيرا أهم من الفلوس والشغل عامة تعب أعصاب ومرهق ولكن بنعمل لان احنا مأمورين بالعمل والعبادة، وأنا عايش بنصائح أبويا واول نصيحة قالها لي لا تدور على شهرة ولا فلوس ولا النجومية واللي بيعيش حاجتين حب الناس".



ونوه النجم احمد السعدني، أن الفنان أحمد الفيشاوي أحسن فنان من ابناء الفنانين من أبناء جيلهم، مضيفا: "لا أعرف سبب عدم ظهوري كنجم شباك زي من أبناء جيلي، وعملت حاجات بطولة ولكن المهم اعمل حاجة كويسة والحياة عندي أبسط بكثير وبستغرب من الناس اللي بتخش في صراعات".

ورد الفنان أحمد السعدني، عن رأيه في الفنانة التي تستحق أن يطلق عليها نجمة الجماهير بين منى زكى وياسمين عبد العزيز وهند صبري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "منى زكي أيقونة وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريا ومعتقدش في حد حقق الإيرادات اللي بتعملها منذ جيل نادية الجندي ونبيلة عبيد".

كما وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة إلى شيرين بعد أزمتها الأخيرة قائلا: "الأزمة دي حياتها الشخصية وأنا كواحد من جمهورها انتي مش موهبة عادية انت رمز من رموز الفن والغناء فى مصر، وصوت حقيقي ومحتاجين شغل كتير ومليش علاقة بالجواز والطلاق وعايزين شغل اكتر".