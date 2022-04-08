مساء غدٍ بـ برج العرب| موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري



يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، مواجهة امام منافسه المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الأربعاء في الجولة 12 لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يُعانى منها الفريق مؤخراً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

وتنقل قنوات اون تايم سبورت مباراة الأهلي والمصري على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي للمباراة قبلها وبعدها.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

موعد مباراة الاهلي والمصري

ويتطلع الأهلي لحسم نقاط مباراة المصري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، السبت، في الدوري المصري، واستقر موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة لمواجهة حالة الاجهاد التي يعانى منها لاعبيه.

وبدأ الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى، دراسة فريق المصرى استعدادا لمواجهة الفريقين غداً، وحصل الجهاز الفنى للأهلى على مجموعة من مباريات المصرى بالدورى، وأيضًا منافسات الفريق البورسعيدى فى البطولة الكونفدرالية، من أجل رصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مباراة الفريقين.

