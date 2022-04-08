مسلسل المداح 2 الحلقة 8 تحدث جدلا بعد القبض على حمادة هلال

تصدرت الحلقة الثامنة من مسلسل المداح 2 - أسطورة الوادي، تريند تويتر بعدما شهدت أحداث الحلقة القبض على صابر المداح (حمادة هلال).

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل المداح – أسطورة الوادي" الكثير من الأحداث والمواقف الغامضة التى حدثت لبطل العمل حمادة هلال تقلب حياته رأسا على عقب فى مواجهة الجن والعفاريت التى تظهر له.

بدأت أحداث الحلقة بمواجهة برؤية حمادة هلال "صابر المداح" للجنية سهر الصايغ داخل سيارته وهى تتوعده بالشر، ثم تحدث مواجهة ساخنة بينه وبين رحاب "هبة مجدي" بسبب غيرة الأخيرة عليه من "جميلة" والتى تجسد دورها ولاء الشريف، فيصل خبر لقائهما لزوج رحاب "الحاج منير" رجل الأعمال الشهير فيعاتبها بشدة على ذهابها صابر المداح ويهددها بالابتعاد عنه والسفر من مرسى علم إلى القاهرة فى اليوم التالى وإلا سيعلن انفصاله عنها بشكل رسمي، بعدها يخرج من الفيلا غاضبا متجها إلى "صابر المداح" ويهدده أمام أهل القرية ويطالبه بالابتعاد عن زوجته "رحاب" حب عمره القديم، ويثير غضبه بعدما قال له إنه "ابن حرام" –حسب وصفه، فيهدده حمادة هلال هو الأخر.

بعدها تذهب "رحاب" إلى والدها والذى يجسد دوره الفنان جمال عبدالناصر، والذى أظهر الجزء الأول من المسلسل العام الماضى وفاته ضمن الأحداث، فيطلب منها ألا تغادر مرسى علم قبل نجاح خطتها فى تهديد مصير "صابر المداح"، وأنه سيتصرف مع زوجها "الحاج منير" بطريقته.

بدون مقدمات يجد عابر سبيل على الطريق "الحاج منير" مقتولا داخل سيارته على الطريق الصحراوي وتحديدا فى الكيلو 65، ويطلب الشرطة، لتبدأ بعدها التحقيقات مع زوجته "رحاب" والتى تؤكد فى كلامها للشرطة أن مشاجرة كبيرة وقعت بينها وبين زوجها المتوفى بسبب "صابر المداح" لتشير بشكل مباشر إلى أنه السبب فى قتل "الحاج منير".

يقوم بعدها رجال المباحث بالقبض على "صابر المداح" لتزداد الأمور تعقيدا لبطل العمل، فهل يجد حمادة هلال الدليل لإظهار براءته؟!، هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة غدا.

أبطال مسلسل المداح 2

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مواعيد عرض مسلسل المداح 2

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

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