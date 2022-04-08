العلاج الحر يضبط مركزي تجميل يعملان بدون ترخيص بمدينة قنا



ضبطت إدارة العلاج الحر بـ قنا ، مركزين للتجميل يعملان بدون ترخيص، و دون وجود طبيب متخصص، فتم إغلاق المركزين و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فى إطار توجيهات وزير الصحة بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة للتأكد من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن فريق من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر ، و بمشاركة هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك ومجلس المدينة والتموين، تمكن من ضبط وتحريز مركزين للتجميل يعملان بدون ترخيص وبدون طبيب يحمل مزاولة مهنة.

و أوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن المركزين يستقطبان المواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى بطريقة غير قانونية ويجرون عمليات التجميل والليزر وبيع الأدوية مجهولة المصدر دون حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.



و أضاف الدكتور مصطفى فؤاد ، مدير إدارة العلاج الحر ، بأن الفريق المكون من الدكتور أندور الأمير، و الدكتور خالد همام، و الدكتور تيسير إمبابي، و الدكتور محمد عماد ، والدكتور ريم حلبى، و الدكتور أحمد عطيتو، مفتش صيدلى بهيئة الدواء المصرية ، حرزوا الأدوية ومستحضرات التجميل وعمل محضر وإصدار قرار غلق للمركزين.

و أكد مدير إدارة العلاج الحر ، أن فريق العلاج الحر يبذلون أقصي جهد للحد من المخالفات غير القانونية التى قد تلحق الضرر بصحة وسلامة المواطنين، فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان للحد من المخالفات الطبية التي تقدم للمواطنين بطرق مخالفة.

مركز تجميل بقنا

مركز تجميل بقنا

مركز تجميل بقنا

مركز تجميل بقنا

مركز تجميل بقنا