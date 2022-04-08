الأردن.. علا الفارس بإطلالة أنيقة من تونس في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة لها من تونس، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها ونشرتها عبر حسابها على“انستجرام”، وظهرت علا الفارس بإطلالة أنيقة وناعمة.

تفاصيل إطلالة علا الفارس

ارتدت علا الفارس، توب بلوفر من الصوف باللون الأسود والأبيض بأكمام طويلة وعليه بنطال من الجد واسع بالون الأسود؟، واختارت عليه بوت طويل من الجلد باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة.

وقامت علا الفارس، بترك خصلات شعرها الطويلة السوداء منسدلة عبر ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكتفت الفارس، بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر لتظهر بملامح رقيقة وناعمة.





ولم تتكلف علا الفارس في إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين من اللؤلؤ الأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة .

حياة علا الفارس

تنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو عبد الرؤوف الفارس، عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984، وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها تحسين الفارس، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وتوفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

تخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

مسيرة علا الفارس العملية

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة، حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.