مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري توزع 500 ألف شنطة رمضان 2022 |فيديو

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر للحاجة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعى والخيرى، لافتة أنها أشرفت على توزيع قرابة الـ 500 ألف "شنطة رمضان".

وقالت "مصطفى" خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، أن مؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعى والخيرى، حريصة منذ سنوات طويلة على اعداد وتوزيع شنط رمضان للأسر الاكثر احتياجا .

أكثر من 400 ألف شنطة

وأضافت: أن مؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعى، والتى يرأسها النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، وزعت الرقم الأعلى من شنط رمضان هذا العام.

وأضافت عزة مصطفى: أن مؤسسة أبو العينين قامت بتوزيع أكثر من 400 ألف شنطة، تحتوى على كافة السلع التى يحتاجها المواطنون.

