هوبا": غنيت حجرين على الشيشة لتوعية المجتمع والابتعاد عن التدخين

أسرار بحياة "هوبا".. تراجع عن اعتزال الفن وأجبر زوجته على خلع النقاب

"هوبا": غنيت حجرين على الشيشة لتوعية المجتمع والابتعاد عن التدخين

بحترم نفسي وتاريخي.. "هوبا" يكشف سبب اختفائه من الوسط الفني

"هوبا": والدي رفض دخولي الوسط الفني عشان "إحنا صعايدة"

المطرب "هوبا" يبكي على الهواء: تعلمت من والدي الحفاظ على السمعة الطيبة

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قال المطرب الشعبي "هوبا" ، " مستحيل أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي"، مضيفا: الموضة الحالية المؤدي المهرجانات الكلمات المسفة لصناعة التريند".

وتابع المطرب الشعبي هوبا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عندما غنيت حجرين على الشيشة كنت أريد توعية المجتمع للابتعاد عن التدخين".

وكشف المطرب الشعبي هوبا، إنه حينما أدى مناسك العمرة وبعد عودته منها، كان سيقرر اعتزال الفن لشعوره بعد قدرته على الاستمرار في الغناء أو التمثيل، ولكن شقيقه دفعه لاستكمال مسيرته الفنية.



وقال إنه بعد عودته من العمرة برفقة زوجته التي كانت منتقبة حينها، طالبها بخلع النقاب بسبب مشكلة حدثت، موضحا أن الحجاب هو الأفضل وهو الزي الشرعي دون النقاب، وأنها كانت متمسكة به ثم نفذت طلبه.

وقال المطرب الشعبي "هوبا" ، " مستحيل أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي"، مضيفا: الموضة الحالية المؤدي المهرجانات الكلمات المسفة لصناعة التريند".

وتابع: "عندما غنيت حجرين على الشيشة كنت أريد توعية المجتمع للابتعاد عن التدخين".

وكشف المطرب الشعبي "هوبا" سر اختفائه من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، قائلا: "بحب احترم نفسي بعد ما الدنيا هاصت دلوقتي فمن المستحيل أن أغني مهرجانات أو أقول كلمات أغاني تسيء إلى إسمي وتاريخي".

وأكد، "والده كان يرفض دخوله الوسط الفني "إحنا صعايدة"، مضيفا: "عشت طفولة غير مدللة ووالدي كان حازم جدا وقوي في تربيتنا على الأصول والمبادئ وكان يعاقب المخطئ وفي نفس الوقت طيب جدا وبيحب الناس".

وتابع " "تعلمت من والدي الحفاظ على السمعة الطيبة، مضيفا: والدي الله يرحمه كان شيخ عرب وبيحل مشاكل الناس وكان بيحبني جدا وبيتنا كان دايما مفتوح لكل الناس".

ودخل المطرب الشعبي هوبا، في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض صورة لوالده الراحل، قائلا: والدي كان حازم جدا وقوي في تربيتنا على الأصول والمبادئ وكان يعاقب المخطئ وفي نفس الوقت طيب جدا وبيحب الناس".

وأضاف " عشت طفولة غير مدللة لافتا أن كرامته خط أحمر ولن يسمح لأحد بتجاوزه، لافتا أنه يرفض تداول أخباره الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء أو أسرار مشينة يخجل من تداولها".

وأفاد أن كرامته خط أحمر ولن يسمح لأحد بتجاوزه، لافتا أنه يرفض تداول أخباره الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء أو أسرار مشينة يخجل من تداولها".

وأضاف المطرب الشعبي هوبا:" عشت طفولة غير مدللة ووالدي كان حازم جدا وقوي في تربيتنا على الأصول والمبادئ وكان يعاقب المخطئ وفي نفس الوقت طيب جدا وبيحب الناس".

وقال المطرب الشعبي هوبا، إن هناك عدة محظورات أو محاذير في حياته منها أنه لا يخون ولا يتزوج مرة أخرى على زوجته، موضحا "أم العيال عندي ربنا يبارك فيها ويديها الصحة بنت أصول وعيلة ومحترمة وربنا كرمني بالزواج منها".

وكشف المطرب الشعبي هوبا، تفاصيل لقائه مع المطرب الكبير أحمد عدوية، وانتشار صورة تجمعها سويا، قائلا إنها كانت في حفل عيد ميلاد عدوية.

نفى المطرب الشعبي هوبا، ما تم تداوله بشأن زواجه من الفنانة غادة عبدالرازق بعد انتشار صورة طريفة تجمعهما سويا منذ فترة، وقال مازحا: "أنا كنت زوجها السادس بعد أزواجها الخمسة في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة".

وقال المطرب الشعبي "هوبا"، إن المطرب سعد الصغير يجيد رقص عن الغناء "وفي بعض الحاجات بيغنيها حلو" ، لافتا أنه كان يتعمد أخذ أعضاء فرقتي لعرقلة مسيرته الفنية ونجاحه: "كان بيني وبينه تار وأخدت حقي منه أول لما ربنا كرمني وأغنية حجرين على الشيشة نجحت أخدت كل فرقته معايا في الشغل".