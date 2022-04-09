فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد ، والذي كان يعد واحد من أهم عازف جيتار فى الوطن العربي .

عمر خورشيد هو أبن ابن مدير التصوير أحمد خورشيد ، وشقيق الفنانة شريهان من الام ، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، وإلتحق بمعهد يوناني للموسيقى وهو في السابعة عشر من عمره، ليكوّن بعدها فرقة موسيقية .

بدايات عمر خورشيد فى الفن:

و كانت إنطلاقه عمرو خورشيد الحقيقية، حيث رآه عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة ليطلب منه اﻹنضمام للفرقة الماسية، وكان أول من أدخل الجيتار للفرق الشرقية، ثم تعاون بعدها مع العديد من المطريبن من أبرزهم أم كلثوم، فايزة أحمد.

دخل عمر خورشيد مجال التمثيل السينمائي من خلال فيلم إبنتي العزيزة إخراج حلمي رفلة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها العرافة، دموع في ليلة الزفاف، العاطفة والجسد.

كما كان لـ عمر خورشيد دور فى وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الافلام ومنها الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلي.

عمر خورشيد

عمر خورشيد فى إتفاقية السلام:

كان عمر خورشيد ممثل الفن المصري فى احتفالية توقيع إتفافية السلام، رافق الرئيس السادات أثناء التوقيع ، وقام بالعزف داخل البيت الأبيض، وعزف مقطوعتان، الأولي طلعت يا محلى نورها لسيد درويش، والثانية ليلة حب لبليغ حمدي.

عمر خورشيد

غموض حول حادثة وفاة عمر خورشيد:

تعرض عمر خورشيد عام 1981 إلى حادث سيارة مروع أودى بحياته وكانت ترافقه في السيارة الفنانة مديحة كامل وزوجته اللبنانية دينا، لكنهما نجتا من الحادث.

وتظل حادثة وفاة عمر خورشيد يحيطها الاقاويل حيث كان قد انتهى الموسيقار الشاب عمر خورشيد من أداء عمله وفى أحد الفنادق الكبرى وخرج بسيارته من العمل ومعه زوجته اللبنانية دينا والفنانة مديحة كامل، وأثناء السير بسيارته أمام إحدى المطاعم الشهيرة في نهاية شارع الهرم، تعرض إلى حادث سير مروع، حيث اصطدمت سيارته فى عمود إنارة مما أدى إلى وفاته.

وترددت الأقاويل عن الحادث بأنه كان مدبراً، بسبب شهادة زوجته ومديحة كامل أمام النيابة حيث قالا أن هناك سيارة غامضة قد قامت بمطاردتهم بعد خروج عمر خورشيد ولم تتركهم إلا بعد التأكد من أن صاحب السيارة قد اصطدمت سيارته في عمود الإنارة، ولقى حتفه، وهو ما أثار الجدل بحثًا عن القاتل حتى يومنا هذا.

زيجات فى حياة عمر خورشيد:

تزوج الفنان الراحل عمر خورشيد عدة مرات الزيجة الاولي كانت من السيدة أمينة السبكي، والثانية من الفنانة ميرفت أمين، والثالثة من خبيرة التجميل اللبنانية دينا ، وقد أسفرت تلك الزيجة عن ابنة واحدة تدعي ياسمين ، وكانت الزيجة الرابعة فى حياته من الفنانة الراحلة مها أبو عوف.