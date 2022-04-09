عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

عمر خورشيد
عمر خورشيد

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد ، والذي كان يعد واحد من أهم عازف جيتار فى الوطن العربي .

عمر خورشيد هو أبن ابن مدير التصوير أحمد خورشيد ، وشقيق الفنانة شريهان من الام  ، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، وإلتحق بمعهد يوناني للموسيقى وهو في السابعة عشر من عمره، ليكوّن بعدها فرقة موسيقية .

بدايات عمر خورشيد فى الفن:

و كانت  إنطلاقه عمرو خورشيد الحقيقية، حيث رآه عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة ليطلب منه اﻹنضمام للفرقة الماسية، وكان أول من أدخل الجيتار للفرق الشرقية، ثم تعاون بعدها مع العديد من المطريبن من أبرزهم أم كلثوم، فايزة أحمد.

دخل عمر خورشيد مجال التمثيل السينمائي من خلال فيلم إبنتي العزيزة إخراج حلمي رفلة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها  العرافة، دموع في ليلة الزفاف، العاطفة والجسد.

كما كان لـ عمر خورشيد  دور فى وضع   الموسيقى التصويرية لعدد من الافلام ومنها الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلي.

عمر خورشيد 

عمر خورشيد فى إتفاقية السلام: 

كان عمر خورشيد ممثل الفن المصري فى احتفالية  توقيع إتفافية السلام، رافق الرئيس السادات أثناء التوقيع ،  وقام بالعزف داخل البيت الأبيض، وعزف مقطوعتان، الأولي طلعت يا محلى نورها لسيد درويش، والثانية ليلة حب لبليغ حمدي.

عمر خورشيد 

إصابة عمر خورشيد وأسرته بفيروس كورونا

اللي بيدعيلي يركز ..عمر خورشيد يتعرض لحادث سير بسيارته

غموض حول حادثة وفاة عمر خورشيد:

 تعرض عمر خورشيد  عام 1981 إلى حادث سيارة مروع أودى بحياته وكانت ترافقه في السيارة الفنانة مديحة كامل وزوجته اللبنانية دينا، لكنهما نجتا من الحادث.

وتظل حادثة وفاة عمر خورشيد يحيطها الاقاويل حيث كان قد  انتهى الموسيقار الشاب عمر خورشيد من أداء عمله وفى أحد الفنادق الكبرى وخرج بسيارته من العمل ومعه زوجته اللبنانية دينا والفنانة مديحة كامل، وأثناء السير بسيارته أمام إحدى المطاعم الشهيرة في نهاية شارع الهرم، تعرض إلى حادث سير مروع، حيث اصطدمت سيارته فى عمود إنارة مما أدى إلى وفاته.

وترددت الأقاويل عن الحادث بأنه كان مدبراً، بسبب شهادة زوجته ومديحة كامل أمام النيابة حيث قالا أن هناك سيارة غامضة قد قامت بمطاردتهم بعد خروج عمر خورشيد ولم تتركهم إلا بعد التأكد من أن صاحب السيارة قد اصطدمت سيارته في عمود الإنارة، ولقى حتفه، وهو ما أثار الجدل بحثًا عن القاتل حتى يومنا هذا.

زيجات فى حياة عمر خورشيد:

تزوج الفنان الراحل عمر خورشيد عدة مرات الزيجة الاولي كانت من السيدة أمينة السبكي، والثانية من الفنانة ميرفت أمين، والثالثة من خبيرة التجميل اللبنانية دينا  ، وقد أسفرت تلك الزيجة عن ابنة واحدة تدعي ياسمين ، وكانت الزيجة الرابعة فى حياته من الفنانة الراحلة مها أبو عوف.

 

 

 

عمر خورشيد عبد الحليم حافظ ام كلثوم الفنانة شريهان بليغ حمدي art entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

بديل محمد صلاح المحتمل.. أبرز أرقام جنابري بقميص بايرن ميونيخ

دعاء قبل الفجر بدقائق.. 5 كلمات تقضي حاجتك وتكفيك ذنوبك رددها الآن

3 أفعال بقانون حماية المستهلك تعرضك لغرامة 20 ألف جنيه..تعرف عليها

الافتتاح 21 نوفمبر.. جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ