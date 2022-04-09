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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قيسوني: جلست مع مدرب تمثيل قبل يوتيرن.. وريهام حجاج رشحتني لدور يوسف

أيمن قيسوني
أيمن قيسوني

أكد الفنان أيمن قيسوني ان الترشيح للمشاركة فى بطولة مسلسل “ يوتيرن ” جاء عن طريق المنتج جمال العدل والذى سبق وان تعاون معه فى مسرحية كوكو شانيل ، التي قامت ببطولتها الفنانة شريهان . 

وتابع أيمن قيسوني فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان من المقرر ان العب دور أخر داخل العمل ، الا ان الفنانة ريهام حجاج رشحتني لتقديم شخصية يوسف زوج الشخصية التى لعبها داخل الاحداث.

ويتابع أيمن قيسوني : دور يوسف الذي العبة داخل الاحداث به ملمح من الشر ، والغريب أننى اجيد تلك النوعية من الادوار ، فعلى عكس بعض الفنانين أجيد الشخصيات البعيدة عن شخصيتي الحقيقة ، وقد أستعدت للشخصية منذ ترشيحي لدور يوسف ، فقد دخلت فى حالة انعزال حتى وقفت على الملامح الرئيسة للشخصية ، وساعدني فى ذلك مدرب التمثيل حسام الشربينى الذي ساعدنى على فهم الشخصية والوصول الى الطريقة الانسب لتقديمها، خاصة وان شخصية يوسف لها أبعاد عدة ، وهناك حالات تمر بها الشخصية العصبية والرومانسية ، فقد كنت أجلس معه لمايقرب من 3 ساعات يومية نقراه المشاهد . 

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ويستكمل أيمن قيسوني حديثه قائلاً: وجود شخص له رؤية اخري يساعد الممثل كثيراً ، فحتى الان آل باتشِينُو يحرص على الاستعانة بمدرب على التمثيل.

ويضيف ايمن القيسوني : شخصية يوسف على الرغم من حبه لزوجته الا انه يجب شخصه بشكل أكبر. 

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي.

أيمن قيسوني 
أيمن قيسوني الفنانة شريهان مسرحية كوكو شانيل المنتج جمال العدل يوتيرن ريهام حجاج

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