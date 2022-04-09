أيتن عامر لـ أكرم حسني من كواليس مكتوب عليا: منك لله يا سي جلجل

شاركت النجمة أيتن عامر جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام صورة من كواليس مسلسل "مكتوب عليا" الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.



وظهرت أيتن عامر في الصورة بصحبة النجم أكرم حسني وعلقت قائلة: بحبك يا رقية، منك لله يا سي جلجل.



مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.



وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.