عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوسي: استعنت بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسل انحراف

لوسي
لوسي

قالت النجمة لوسي، أنها أخذت وقتا كبيرا للاستعداد لمسلسل انحراف، مشيرة إلى أنها استعانت بأطباء نفسيين قبل تصوير دورها بالمسلسل. 

وأضافت لوسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنها بدأت التحضير للمسلسل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف مصطفى شهيب، منذ شهر يوليو 2021، مشيرة إلى أن المسلسل ضخم وصعب والشخصية لديها ما وراء كثير، وتبدي عكس ما تبطن. 

وأكدت لوسي أنها اهتمت بالتفاصيل الصغيرة للشخصية حتى ألوان ملابسها، لافتة إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز صنع حالة رائعة حول الشخصية. 

وأوضحت لوسي أن مسلسل انحراف، مأخوذ من قصص حقيقية ومن واقع قضايا مصرية، وأنه تم الاستعانة بأكثر من طبيب نفسي قبل البدء في تصوير المشاهد، مؤكدة أنهم قاموا بمذاكرة كل الشخصيات خاصة التي تعرضت للقتل والظلم والقهر والتعذيب، ودراسة انفعالاتها وتقلباتها النفسية. 

 

الأغنية الدعائية لـ مسلسل انحراف بصوت محمد محيي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة قبل أيام قليلة من طرح المسلسل الجديد.

ونشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية مسلسل "انحراف"، وعلق عليها قائلا:"اغنية مسلسل #انحراف، غناء النجم #محمد_محيى، كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى،#رمضان٢٠٢٢".

 

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، لوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 

لوسي النجمة لوسي انحراف مسلسل انحراف أحداث مسلسل انحراف أبطال مسلسل انحراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

تحذير جديد لمستخدمي واتسآب .. "احذف هذه الرسالة الآن"

موضوعات متعلقة

مسلسل العائدون الحلقة 7.. أمير كرارة يسعى للتصدي للعائدين من داعش

أخبار الفن| تصريحات روجينا ولوسي حول مسلسل انحراف.. كواليس مسلسل ملف سري.. منع ويل سميث من حضور حفل وفعاليات الأوسكار 10 سنوات

إسراء رخا: رؤوف عبد العزيز قدمني بشكل مختلف.. ومايان في انحراف مختلفة

لوسي لـ صدى البلد: شخصيات انحراف موجودة في الواقع.. ومريت بكواليس صعبة

روجينا لـ صدى البلد: انحراف بعيد عن العنف.. وأدافع عن المرأة المصرية

مسلسل ملف سري الحلقة 7.. النيابة تستمع لأقوال هاني سلامة وعائشة بن أحمد

مسلسل المداح 2 الحلقة 8 تحدث جدلا بعد القبض على حمادة هلال

مسلسل انحراف الحلقة 8 .. روجينا تقرر الانتقام لسميحة أيوب

ترشيحاتنا

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار فئات رينو لوجان موديل 2022 في مصر

غلق باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية اليوم

الدولة توجه 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق خلال 3 سنوات| تفاصيل

باكستان تترقب.. البرلمان يصوت على عزل عمران خان اليوم

تحذير جديد لمستخدمي واتسآب .. "احذف هذه الرسالة الآن"

تحذيرات أمنية إسرائيلية من إلغاء التسهيلات وإغلاق الضفة تجنبا لاشتعال الأوضاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

اعتداء مروع على صحفي داخل قسم شرطة يثير الغضب في الهند| شاهد

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ