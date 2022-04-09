لوسي: استعنت بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسل انحراف

قالت النجمة لوسي، أنها أخذت وقتا كبيرا للاستعداد لمسلسل انحراف، مشيرة إلى أنها استعانت بأطباء نفسيين قبل تصوير دورها بالمسلسل.

وأضافت لوسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنها بدأت التحضير للمسلسل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف مصطفى شهيب، منذ شهر يوليو 2021، مشيرة إلى أن المسلسل ضخم وصعب والشخصية لديها ما وراء كثير، وتبدي عكس ما تبطن.

وأكدت لوسي أنها اهتمت بالتفاصيل الصغيرة للشخصية حتى ألوان ملابسها، لافتة إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز صنع حالة رائعة حول الشخصية.

وأوضحت لوسي أن مسلسل انحراف، مأخوذ من قصص حقيقية ومن واقع قضايا مصرية، وأنه تم الاستعانة بأكثر من طبيب نفسي قبل البدء في تصوير المشاهد، مؤكدة أنهم قاموا بمذاكرة كل الشخصيات خاصة التي تعرضت للقتل والظلم والقهر والتعذيب، ودراسة انفعالاتها وتقلباتها النفسية.

الأغنية الدعائية لـ مسلسل انحراف بصوت محمد محيي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة قبل أيام قليلة من طرح المسلسل الجديد.

ونشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية مسلسل "انحراف"، وعلق عليها قائلا:"اغنية مسلسل #انحراف، غناء النجم #محمد_محيى، كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى،#رمضان٢٠٢٢".

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، لوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.